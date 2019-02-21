عدن 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأكد وزير النقل اليمني صالح الجبواني، أن حكومة بلاده بصدد إعادة فتح مطار الريان في المكلا بحضرموت شرق البلاد، منتصف مارس القادم.وأشار الجبواني وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الافتتاح يأتي بعد تأهيله بشكل كامل، وبذلك سيسهم في حل مشكلة النقل الجوي.وأضاف: تسعى الوزارة كذلك، إلى تطوير ميناء المكلا لاستيعاب حركة السفن من الميناء وإليه، والبحث عن ممولين للمشاريع التطويرية في ميناء بروم والضبة، مؤكدًا أن قطاع النقل سيشهد نقلة نوعية خلال المرحلة القادمة من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية ستُدشّن في مطارات عدد من المحافظات وموانئها.// انتهى //20:45ت م0268