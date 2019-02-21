بكين 16 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 21 فبراير 2019م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في العاصمة الصينية بكين اليوم، وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية الصين الشعبية.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى بحث المستجدات الاقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية بوزارة الخارجية فيصل العمودي، والمستشار بوكالة الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية سامر بن ابراهيم الخراشي، والمستشار بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية إيهاب النجار.// انتهى //20:46ت م0269