عدن 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسطالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الولايات المتحدة الأمريكية، بتصنيف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتعامل معها كجماعة إرهابية.ولفت النظر خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، أن الميليشيا الحوثية ارتكبت كل الجرائم بحق المواطنين اليمنيين، ووصلت جرائمها إلى مصاف الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل والأبرياء.وأشار، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن ميليشيا الحوثي تعمل منذ انقلابها على السلطة الشرعية على تعبئة جيل بكامله في مناطق سيطرتها بالأفكار الإرهابية والعدوانية، وهذا بمثابة قنبلة موقوتة لن تنفجر في وجه اليمنيين وحدهم، بل في وجه العالم بأكمله.وأوضح أن أخطر ما تقوم به ‫الميليشيا الحوثية الإيرانية‬ في الوقت الراهن، هو سعيها لتنشئة جيل مشبع بثقافة الحقد والكراهية والقتل والتطرف والإرهاب، فهي لا تكتفي باغتيال الحاضر بل تسعى إلى وأد المستقبل.// انتهى //20:47ت م0270