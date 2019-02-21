سكاكا 16 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 21 فبراير 2019م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ، اليوم ، مركز تحدي القراءة العربي ، بمركز عبدالرحمن السديري الثقافي "دار الجوف للعلوم"، الذي يعد مركزًا قرائيًا حرًا، ينتسب له طلاب وطالبات التعليم في منطقة الجوف، بحضور مدير عام مركز عبدالرحمن السديري الثقافي حسين بن خليفة العلي والمساعد التعليمي عبدالله بن أحمد الزيدان.وقال الغامدي خلال كلمته التي ألقاها في حفل التدشين وإعلان نتائج التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة على مستوى المنطقة، والذي أقامته إدارتي النشاط للطلاب والطالبات : إن القراءة غذاء العقل، ونتطلع منكم الاستمرار في زيارة المركز والقراءة لتكونوا طلابًا مفكرين ومبدعين، تملكون ثقافة واسعة، قادرين على البحث والاطلاع، منطلقين في حياتكم ومستقبلكم الذي تتحقق معه رؤيتنا 2030 .من جانبها، أكدت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية ورئيسة لجنة مشروع تحدي القراءة العربي الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع أن مشروع تحدي القراءة العربي جاء لزيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة في العالم العربي، ومعززًا للثقافة العامة والاطلاع، وتنمية لمهارات التعلم الذاتي والتفكير الناقد والإبداعي.وأوضح رئيس قسم النشاط الثقافي ومنسق المشروع والمشرف العام على مركز تحدي القراءة العربي خلف بن عناد الشافي، أن أهداف المركز تتطابق تمامًا مع مشروع تحدي القراءة العربي ومستمدة من أهدافه، وطريقة انتساب النابهين في القراءة والاطلاع من طلاب وطالبات التعليم العام من خلال عضوية "بطاقة انتساب"، لمن حققوا مراكز قرائية أو استمروا بالتردد والارتياد بقراءة جادة، حصيلتها إتمام قراءة بعض الكتب ، مشيراً إلى أن المشروع يتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية، ثم المرحلة الثالثة على مستوى المملكة، متطلعًا إلى وصول طلاب وطالبات الجوف إلى التصفيات النهائية، التي ستعقد لاحقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.والطلاب الفائزون بمشروع تحدي القراءة العربي هم : المركز الأول فارس بن أمجد السرحاني من مدرسة الرحمانية الأهلية الابتدائية في سكاكا، والمركز الثاني عمر بن محمود عبدالحافظ من مدرسة القمم الأهلية الثانوية في سكاكا، والمركز الثالث فارس بن باسم الزياد من مدرسة العمرية الأهلية الابتدائية في سكاكا، والمركز الرابع فؤاد حسن الباشي من مدرسة الشهداء الابتدائية في سكاكا، والمركز الخامس إبراهيم عايد الطالب من مدرسة الشهداء الابتدائية في سكاكا.يذكر أن الطالب فارس السرحاني هو من سيمثل طلاب الجوف في التصفيات على مستوى المملكة، وبالنسبة لنتائج الطالبات فستعلن يوم الأحد المقبل .//انتهى//20:47ت م0271