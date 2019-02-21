صامطة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة غدًا، دروسًا دعوية بعنوان "أعلام السنة المنشورة"، وذلك في عدد من الجوامع بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها بعد صلاة المغرب.وتأتي هذه الجولات للمشايخ والدعاة، ضمن البرامج والفعاليات التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //20:48ت م0272