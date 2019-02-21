الصياهد 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأقيمت اليوم( 40) شوطَ بكار وقعدان في سن الحقايق، في ثاني أيام الأشواط الافتتاحية ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض.وشهدت الأشواط منافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين، رفعًا لجاهزية مطاياهم المشاركة في المهرجان.وحققت "شعلة" العائدة ملكيتها إلى علي بن ناصر المري أفضل توقيت زمني بلغ 6 دقائق و37 ثانية في أشواط الحقايق لليوم الثاني، من مسافة 4 كم.وتنطلق غدًا أشواط اللقايا بكار وقعدان بعدد (30) شوط على فترتين صباحية ومسائية من مسافة 5 كم.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي والمشرف على سباقات الهجن عبدالله بن سعيد المري أن إدارة نادي الإبل استقطبت أجهزة حديثة تستخدم لأول مرة، وطورت فيها من قبل تصاميم زُودت بها الشركة المنفذة وأسهمت في انطلاقة الأشواط بشكل مميز، ولم تسجل أي حالات انطلاقة خاطئة.وقال المري: "نتمنى التوفيق لجميع المشاركين من داخل السعودية وخارجها، ولقد وضعنا إمكاناتنا مع الاتحاد السعودي للهجن الذي يشرف على التسجيل والأمور الفنية المختصة بسباقات الهجن لإظهار المهرجان بالشكل الذي يطمح إليه محبو هذه الرياضة العريقة".// انتهى // ‏21:50ت م0285