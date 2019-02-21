إسلام آباد 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأكد رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر بأن الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الباكستاني على المدى البعيد، وستساهم في تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.جاء ذلك خلال لقاءه اليوم في مكتبه بإسلام آباد السفير الباكستاني لدى المملكة راجه علي إعجاز.وأضاف أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع المملكة وأنها حريصة على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المملكة وقفت دائماً بجانب باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.من جهة أخرى، قالت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية الدكتورة شيرين مزاري إن زيارة سمو ولي العهد لباكستان أحدثت نقلة نوعية في طبيعة العلاقات بين البلدين.وأضافت خلال مشاركتها في ندوة بإسلام آباد اليوم أن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين المملكة وباكستان خلال زيارة سمو ولي العهد تدل على وجود رغبة لمشتركة لدى قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى.وأكدت أن زيارة سمو ولي العهد زادت من أهمية باكستان الإقليمية سياسياً واقتصادياً في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة.// انتهى //21:55ت م0286