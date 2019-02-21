طريف 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسشهد مهرجان الصقور بطريف في يومه الثاني توافد عدد كبير من الزوار للمهرجان الذي يتضمن فعاليات رئيسة وأخرى مصاحبة، منها تهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات الاختصاص، وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة، وأقسام مختلفة للجهات الحكومية والأفراد.وحظي المهرجان بإقبال كبير من الزوار من جنسيات عربية وغربية، الذين أبدوا إعجابهم بما يحويه المهرجان من أركان وخدمات متميزة.// انتهى //21:57ت م0288