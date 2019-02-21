عرعر 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة الحدود الشمالية أمس الاجتماع الرابع عشر لعمداء شؤون الطلاب في الجامعات السعودية، برعاية مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم الزهراني ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العليا بمقر الجامعة في عرعر .وتناول اللقاء عددًا من القضايا المتعلقة بأعمال اللجنة والتوصيات التي انبثقت عن اجتماع مديري الأنشطة الطلابية بعمادات شؤون الطلاب بالجامعات السعودية من توصيات وأفضل الممارسات في تدريب وتأهيل الطلبة من خلال المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات المحلية والوطنية وما يرتبط بها من شراكة مجتمعية في مختلف المجالات.وأكد مدير الجامعة المكلف حرص الجامعة على الأخذ بتوصيات اللجنة وما نتج عنها من قرارات دعمًا لدور عمادات شؤون الطلاب في تعزيز خبرات ومهارات الطلبة وتوجيههم ليكون نفعًا لأنفسهم ولمجتمعهم خلال مسيرتهم الأكاديمية في ظل قيادتنا الرشيدة ـ حفظها الله ـ التي تولي قطاع الطلبة والشباب أولوية قصوى في تعزيز مكانتهم في بناء تنمية المملكة على كافة الصعد.وفي ختام الاجتماع كرم مدير الجامعة المكلف عمداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية بدروع الجامعة التذكارية.// انتهى //21:58ت م0289