المذنب 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسانطلق مهرجان المانعية للأنشطة الرياضية الصحراوية وبطولات السيارات بفئاتها المختلفة، اليوم في محافظة المذنب، بمشاركة العديد من الفرق المتسابقة في مختلف الأنشطة، كبطولة الاستعراض الرملي وبطولة صعود التل، وعروض السيارات المعدلة والكلاسيكية، وسط حضور لافت من هواة السيارات والمهتمين بالأنشطة الصحراوية من المملكة والخليج العربي.وتعد واحة المانعية البرية أحد الوجهات السياحية بمحافظة المذنب؛ حيث تتنوّع فيها الأنشطة وتحظى بعدد كبير من الزوار في مختلف المواسم.ومما يميز مهرجان المانعية إتاحة الفرصة للمشاركات الشبابية المتنوعة وأصحاب الهوايات؛ حيث تتوفر في المهرجان عربات الأطعمة والمشاريع الشبابية وكراجات السيارات، وإمكانية المشاركة في التغطيات المصورة، كما تهدف المشاركه لدعم شباب الوطن وتطوير مهاراتهم وهواياتهم في بيئة مشوّقة وآمنة.وأكد رئيس بلدية محافظة المذنب المهندس عبداللطيف الخطيب استعداد واحة المانعية السياحية التام لاستقبال زوارها بأحدث التجهيزات وأفضل وسائل التنظيم، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المنظمة والمشرفة، ليُخرج الحدث بأفضل صورة.الجدير بالذكر أن عدد الفرق المشاركة هذا العام (100) فريق متسابق، كما بلغ عدد عربات الأطعمة المشاركة في المهرجان (16) عربة مختلفة.// انتهى//22:00ت م0290