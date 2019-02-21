الصياهد 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستأهل " 8 " مشاركين في مسابقة طبع الإبل من أصل "14" مشاركًا للمرحلة النهائية، التي تقام يوم غدٍ الجمعة في مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة، وذلك بعد تجاوز الفائزين جميع المراحل بنجاح.وأوضحت لجنة التحكيم اليوم أن هناك عدة مراحل للمسابقة، تتمثل في المشالع والعكس والخروج منها تلبية لنداء ملّاكها، مبينة أن المتأهلين هم راضي الشيباني ومنصور الراشد وناصر السبيعي وفهد الرشيدي في لون "الشعل"، وفهد السبيعي وعبدالله السبيعي في لون "الصفر"، وعبيد الخيوط وعلي أبو اثنين في لون "وضح".وحظيت المنافسة بحضور جماهيري كبير نظرًا لما شهدته الساحة من حماس وتفاعل كبيرين بين الإبل وملّاكها في جميع المراحل التي وضعتها اللجنة.يذكر أن اللجنة المنظمة في هذه النسخة أدخلت أكثر من مسابقة في محاولة لتغطية جميع جوانب ما يخص الإبل والمهتمين بها من أجل نجاح المهرجان.وسيشهد يوم غدٍ الجمعة المرحلة الأهم وهي انصراف الإبل عن العلف وهي جائعة عند نداء أصحابها لها، وبذلك ستقوم اللجنة باختيار أفضل خمسة مشاركين للفوز بالجوائز في هذه النسخة.// انتهى //22:03ت م0291