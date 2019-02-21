القطيف 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بسنابس التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساء اليوم محاضرة توعوية بعنوان "كيفية التعامل مع غصة الرضع والأطفال" قدمها أخصائي الرعاية التنفسية جهاد آل يوسف، وذلك في مقر اللجنة في بلدة سنابس بمحافظة القطيف.وتناولت المحاضرة عددًا من المحاور أبرزها: خطوات التعامل مع غصة الرضع والأطفال، خطوات الإنعاش القلبي إضافة إلى آلية التعامل ما بعد الإفاقة وطرق تجنب الغصة.//انتهى//22:14ت م0296