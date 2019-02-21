عمّان 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستغلب فريق الجزيرة على الحسين إربد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الحسن الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الـ 14من منافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الحسين إربد عند 16 نقطة في المركز السابع.وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا الأهلي وذات رأس بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد عمان الدولي، ليرفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع ذات رأس رصيد إلى 5 نقاط في المركز الثاني عشر.//انتهى//22:23ت م0297