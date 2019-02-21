الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستمكن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين «مواليد 2002م» من التغلب على نظيره منتخب الإمارات بنتيجة (22-16)، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس، ضمن مباريات تحديد المراكز الترتيبية من 9 إلى 12 ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة منافساتها في جمهورية مصر العربية.ومن المقرر أن يختتم ناشئو أخضر اليد مبارياتهم في البطولة غدًا الجمعة بملاقاة منتخب المغرب عند تمام الساعة 12:00 ظهرًا، وذلك في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر بالترتيب النهائي العام للبطولة.// انتهى //22:32ت م0298