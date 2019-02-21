رياضي / ناشئو أخضر اليد يتغلبون على الإمارات ويواجهون المغرب غدًا في ختام مبارياتهم بالبطولة
الخميس 1440/6/16 هـ الموافق 2019/02/21 م واس
الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس
تمكن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين «مواليد 2002م» من التغلب على نظيره منتخب الإمارات بنتيجة (22-16)، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس، ضمن مباريات تحديد المراكز الترتيبية من 9 إلى 12 ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة منافساتها في جمهورية مصر العربية.
ومن المقرر أن يختتم ناشئو أخضر اليد مبارياتهم في البطولة غدًا الجمعة بملاقاة منتخب المغرب عند تمام الساعة 12:00 ظهرًا، وذلك في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر بالترتيب النهائي العام للبطولة.
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