الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستأهلت أندية الشباب وحراء والقادسية والنجوم والحزم وعرعر والجزيرة والوطني إلى الأدوار النهائية من بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية لكرة اليد، والمؤهلة للعب في بطولة دوري أندية الدرجة الأولى، التي من المقرر إقامتها في المنطقة الشرقية على صالة نادي القادسية، وذلك خلال الفترة من السبت 1 / 8 / 1440هـ حتى الأربعاء 5 / 8 / 1440هـ، الموافق من 6 / 4 / 2019م حتى 10 / 4 / 2019م.وجاء تأهل أندية القادسية والشباب والنجوم للأدوار النهائية من منافسات البطولة بشكل مباشر، واستطاع نادي الوطني التأهل بعد فوزه على نادي شرورة بنتيجة (39-33) في لقاء الدور التمهيدي الذي جمعهم اليوم على صالة تبوك، فيما فازت أندية حراء والجزيرة وعرعر والحزم بنتيجة (12-0) بعد اعتذار أندية الفيحاء والعيون والعين وفيد عن مبارياتهم المقررة ضمن الدور التمهيدي.// انتهى //22:34ت م0299