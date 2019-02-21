الأمم المتحدة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستوقعت الأمم المتحدة، أن يُجلى آلاف النساء والأطفال وينقلوا باتجاه مخيم الهول في محافظة الحسكة خلال الأيام القادمة، وذلك تزامنًا مع اقتراب القتال في هجين بمحافظة دير الزور السورية من مراحلة الأخيرة.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك " إن النازحين باتجاه الشمال كانوا عالقين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي بما أعاق قدرتهم على الحصول على الخدمات الصحية الملائمة والسلع الأساسية والمساعدة الإنسانية".ويصل الكثيرون في أوضاع حرجة، وقد توفي 61 طفلًا على الأقل أثناء الرحلة من هجين أو بعد وقت قصير من وصولهم إلى مخيم الهول.وتواصل الأمم المتحدة وشركاؤها توسيع نطاق جهودهم لتقديم المساعدة للوافدين على مخيم الهول، الذي وصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى.ويقيم بالمخيم نحو 41 ألف شخص، منهم 30 ألفًا وصلوا إليه منذ ديسمبر، وقد أنشئت نقطة عبور بين هجين والهول لتوفير المساعدة خلال الرحلة الشاقة، وتواصل الأمم المتحدة دعوة الأطراف إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل حماية المدنيين وضمان حصول النازحين على خدمات المساعدة والحماية، بما في ذلك الرعاية الصحية الطارئة لدى مغادرة هجي.// انتهى //22:42ت م0300