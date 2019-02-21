طرابلس 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم، سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر يرافقه رئيس القسم السياسي بالسفارة جافن تنيش.وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، كما جرى خلال الاجتماع بحث عدد من ملفات التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.وجدد السفير البريطاني، التزام بلاده بدعم جهود السراج لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا استعداد بريطانيا المساهمة بفعالية في مرحلة البناء وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بليبيا.// انتهى //22:46ت م0301