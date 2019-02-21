سياسي / الرئيس المصري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكيني
الخميس 1440/6/16 هـ الموافق 2019/02/21 م واس
القاهرة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من نظيره الكيني أوهورو كينياتا.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في تصريح اليوم، أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، وعددًا من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، إلى جانب استعراض سبل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول حوض النيل.
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