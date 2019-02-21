القاهرة 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من نظيره الكيني أوهورو كينياتا.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في تصريح اليوم، أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، وعددًا من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، إلى جانب استعراض سبل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول حوض النيل.// انتهى //22:54ت م0302