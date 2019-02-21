الرياض 16 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 21 فبراير 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، إثر اندلاع حريق في العاصمة دكا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ اندلاع حريق بالعاصمة دكا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".// انتهى //23:04ت م0304