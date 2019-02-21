الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد عبدالحميد، رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، إثر اندلاع حريق في العاصمة دكا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ اندلاع حريق بالعاصمة دكا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".// انتهى //23:05ت م0305