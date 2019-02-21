الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس

فاز فريق الهلال على نظيره الاتحاد بهدفين دون رد اليوم في قمة مباريات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسجل الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدف الهلال الأول بالدقيقة 67 ، ليضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليرتفع رصيد الهلال إلى 52 نقطة ويعزز صدارته، وتجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وشهدت المباراة الاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت الذي يحل يوم 25 فبراير الجاري، حيث ارتدى لاعبو الفريقين وأعضاء الجهازين الفنيين لدى نزولهم إلى أرض ملعب الجوهرة كوفيات تحمل علمي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وكتب عليها "أخوة وسند" ، كما حمل أطفال بالملعب لوحة كبيرة، تحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصورة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت .

// انتهى //

23:11ت م

0306