الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة 18 من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا التي شهدت 7 مباريات جمعت الاتفاق والاتحاد، الهلال والفتح، الشباب والأنصار ، النصر والقادسية، الوحدة والتعاون، الأهلي والرائد، الطائي وأحد.وحسم النصر مباراته مع القادسية بالفوز بهدفين مقابل هدف، ليكون رصيد النصر 51 نقطة يواصل بها التربع على قمة الترتيب، فيما توقف رصيد القادسية عند 22 نقطة في المركز الثامن.وحسم التعادل السلبي مباراة الاتفاق والاتحاد، ليرفع الأول رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، ورفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع.وتمكن الهلال من الفوز على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، ليكون رصيد الهلال بعد هذه المباراة 43 نقطة في المركز الثاني، ويتوقف رصيد الفتح عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.وفاز الشباب على الأنصار بنتيجة 6-1 ورفع الشباب رصيده بعد المواجهة إلى 30 نقطة في المركز الخامس فيما تجمد رصيد الأنصار عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر ، كما فاز الوحدة على التعاون بهدف دون رد ليصبح رصيد الوحدة 21 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد التعاون عند 19 نقطة في المركز العاشر.ونجح الأهلي في الفوز على الرائد بهدفين دون رد ليكون رصيد الأهلي 31 نقطة في المركز الثالث، فيما مازال الرائد يملك 10 نقاط في المركز الرابع عشر ، وفاز الطائي على أحد في ختام مباريات الجولة بهدفين مقابل هدف، وبات رصيد الطائي عقب المباراة 26 نقطة في المركز السادس فيما استمر رصيد أحد عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //23:17ت م0307