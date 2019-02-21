ثقافي / اتحاد الهجن : مشاركة "2485 "مطية في جائزة الملك عبدالعزيز، والتسجيل مفتوح حتى اليوم الأخير
الخميس 1440/6/16 هـ الموافق 2019/02/21 م واس
الصياهد 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس
أكد الاتحاد السعودي للهجن أن عدد الهجن المشاركة في السباق الذي يقام في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، بلغت "2485 " مطية، تعودملكيتها إلى 1056 مواطنًا، موضحاً أن التسجيل مفتوح إلى اليوم الأخير لسباقات الهجن في المهرجان .
يشار إلى أن المنافسات على جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن انطلقت أمس الأربعاء في ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يستمر حتى الـ 23 من مارس المقبل .
وتضم الفعاليات 206 أشواط في السباق الافتتاحي، فيما سيكون عدد أشواط السباق الختامي 252 شوطًا، تنقسم إلى صباحي ومسائي .
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23:19ت م
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