الصياهد 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأكد الاتحاد السعودي للهجن أن عدد الهجن المشاركة في السباق الذي يقام في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، بلغت "2485 " مطية، تعودملكيتها إلى 1056 مواطنًا، موضحاً أن التسجيل مفتوح إلى اليوم الأخير لسباقات الهجن في المهرجان .يشار إلى أن المنافسات على جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن انطلقت أمس الأربعاء في ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يستمر حتى الـ 23 من مارس المقبل .وتضم الفعاليات 206 أشواط في السباق الافتتاحي، فيما سيكون عدد أشواط السباق الختامي 252 شوطًا، تنقسم إلى صباحي ومسائي .// انتهى //23:19ت م0308