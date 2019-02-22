الردوادمي 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسكرمت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي ممثلة بقسم توجيه وإرشاد الطالبات، اليوم، الطالبات المتفوقات على مستوى المحافظة للعام الدراسي 1438هـ/ 1439هـ بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية للبنات منيرة بنت هادي العصيمي وعدد من منسوبات التعليم وأمهات المتفوقات، وذلك في قاعة البلدية للاحتفالات.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها كلمة لمدير التعليم بالمحافظة عبدالله بن حمد السبيعي بارك فيها للمتفوقات هذا التميز، مؤكداً أن الوطن يفخر بالمتفوقين والمتفوقات، وأن التفوق والتميز والطموح مطالب لن تتحقق إلا بالمتابعة من أولياء الأمور وجهود المعلمين والمعلمات.بعد ذلك ألقت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية للبنات كلمة أوضحت من خلالها أن الطالبة المتفوقة دراسيًا تعد ثروة وطنية يجب أن تحاط بحسن الرعاية وصدق العناية، كما تحتاج لإعانتها وتوجيهها ودفعها لمواصلة مسيرتها لتحقق آمالها وتكون من أعمدة هذا الوطن ,ثم ألقت رئيسة قسم توجيه وإرشاد الطالبات المكلفة حصة بنت عبدالله العتيبي كلمة أشادت فيها بأهمية تكريم أهل التميز والاحتفاء بهن وتقدير تميزهن ودوره في رفع همة الطالبات المتفوقات.تلا ذلك مسيرة الطالبات المتفوقات على مستوى المحافظة، ثم قصيدة عن التفوق ألقتها الطالبة ريما بنت سعود العتيبي من الابتدائية العاشرة بالدوادمي، عقبها فقرة حوارية من تقديم طالبات الثانوية الثالثة بالدوادمي, ثم ألقت الطالبة ريما الطاسان كلمة المتفوقات, بعد ذلك قدمت طالبات المتوسطة الخامسة بالدوادمي أوبريت " وطن الشموخ ", ثم ألقت الطالبة وضحى بنت مصلح الحويد "من برنامج العوق البصري" في الثانوية السابعة قصيدة وطنية, تلاها كلمة للطالبة أنجود بنت سيف الدلبحي بهذه المناسبة.وفي نهاية الحفل كُرمت الطالبات المتفوقات والداعمون واللجان المنظمة للاحتفال.// انتهى //00:01ت م0311