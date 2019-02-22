الرياض 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز ، ولصاحب السمو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي لكرة القدم ورئيس نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي هشام ناظر وجماهير الناديين على اللفتة الطيبة بحمل لوحات التهنئة بالمناسبات الوطنية الكويتية ، لافتًا النظر إلى أنها غير مستغربة من أهلنا بالمملكة.وأكد السفير الصباح في تصريح صحفي اليوم أن المشاعر الطيبة من أهل المملكة تلقى دائمًا كل التقدير من دولة الكويت قيادة وشعبًا، سائلًا المولى أن يديم هذه العلاقات الأخوية الوطيدة في ظل القيادة الحكيمة من لدن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ .// انتهى //00:11ت م0312