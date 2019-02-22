تبوك 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسكرمت الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين مساء اليوم، الإعلاميين المشاركين في تغطية فعاليات المنتدى السادس للمرشدين السياحيين الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة التنمية السياحية بالمنطقة ، ومشاركة المرشدين ومنظمي الرحلات السياحية من أنحاء المملكة كافة ، ومرشدين من الأردن , والإمارات العربية المتحدة, واستمر لمدة يومين .ويمثل الإعلاميين وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة ، التي أسهمت في نقل فعاليات المنتدى أولا بأول والذي تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرشدين السياحيين ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية سطام البلوي ، وذلك بمقر مجموعة دفادف التجارية بمدينة تبوك.وتضمن حفل التكريم كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين رحب في مطلعها بالإعلاميين ، مؤكدًا أهمية دورهم في نقل الصورة الحقيقة لمثل هذه المنتديات ودورها في إظهار الحراك الفعلي لورش العمل المقامة فيها لأبراز مقومات المناطق والمواقع السياحية التي تحظى بها المملكة .بعدها سلمت شهادات الشكر للجهات الإعلامية بحضور عدد من المشاركين في فعاليات المنتدى .// انتهى //00:47ت م0313