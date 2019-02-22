اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
الجمعة 1440/6/17 هـ الموافق 2019/02/22 م واس
نيويورك 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 76ر104 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 68ر25849 نقطة.
و خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 82ر9 نقطة ، أو 35ر0% ، ليصل إلى 88ر2774 نقطة.
و تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 36ر29 نقطة ، أو 39ر0% ، ليصل إلى 71ر7459 نقطة.
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