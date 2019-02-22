نيويورك 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 76ر104 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 68ر25849 نقطة.و خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 82ر9 نقطة ، أو 35ر0% ، ليصل إلى 88ر2774 نقطة.و تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 36ر29 نقطة ، أو 39ر0% ، ليصل إلى 71ر7459 نقطة.// انتهى //02:00ت م0314