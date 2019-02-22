واشنطن 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واسأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على مواصلة التنسيق الثنائي من أجل إنشاء منطقة آمنة في سوريا، وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم .وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شانهان ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد سيستضيفان نظيرهما التركيين في واشنطن هذا الأسبوع لبحث التنسيق بين البلدين في سوريا.// انتهى //03:40ت م0317