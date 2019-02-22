الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف القمة العالمية لسلامة المرضى.. الشهر المقبلالقيادة تعزي رئيس بنغلاديش في ضحايا حريق دكاولي العهد في برقيتي شكر للرئيس الهندي ورئيس وزرائه: الزيارة أكدت متانة العلاقات الاستراتيجيةولي العهد يبدأ زيارة رسمية للصينإعلان جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصينالرياض وبكّين.. شراكة تغذّي الاقتصاد العالميفجر آسيا الجديد.. الرؤية السعودية تعانق الطريق الصينيالسفير الماضي: زيارة ولي العهد تجسد عمق العلاقة السعودية الصينيةالشورى يؤيد منح نوطي الأمن والإنقاذ للمدنيينتخصيص عشرة مواقع لإقامة مصانع للتمور في الجوفمصرع عشرات الحوثيين في مواجهات مع قبائل حجور«قسد» تجلي المدنيين من آخر جيب لداعشالجامعة العربية تجدد دعمها للقضية الفلسطينيةالإمارات: لا تغيير في إجراءات قطع العلاقات مع قطر «بحرياً»// يتبع //06:02ت م0003