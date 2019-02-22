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الجمعة 1440/6/17 هـ الموافق 2019/02/22 م واس
الرياض 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف القمة العالمية لسلامة المرضى.. الشهر المقبل
القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في ضحايا حريق دكا
ولي العهد في برقيتي شكر للرئيس الهندي ورئيس وزرائه: الزيارة أكدت متانة العلاقات الاستراتيجية
ولي العهد يبدأ زيارة رسمية للصين
إعلان جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين
الرياض وبكّين.. شراكة تغذّي الاقتصاد العالمي
فجر آسيا الجديد.. الرؤية السعودية تعانق الطريق الصيني
السفير الماضي: زيارة ولي العهد تجسد عمق العلاقة السعودية الصينية
الشورى يؤيد منح نوطي الأمن والإنقاذ للمدنيين
تخصيص عشرة مواقع لإقامة مصانع للتمور في الجوف
مصرع عشرات الحوثيين في مواجهات مع قبائل حجور
«قسد» تجلي المدنيين من آخر جيب لداعش
الجامعة العربية تجدد دعمها للقضية الفلسطينية
الإمارات: لا تغيير في إجراءات قطع العلاقات مع قطر «بحرياً»
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