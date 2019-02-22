وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المحطة الثالثة وشراكات جديدة ): المحطة الثالثة التي نقلت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الصين ضمن جولاته الناجحة إلى عدد من الدول الآسيوية أثمرت التوقيع على سلسلة جديدة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي سيكون لها أثرها الكبير والفاعل لرفع وتيرة التعاون بين البلدين في مجالات وميادين متعددة، لاسيما الصناعية والاقتصادية منها.وأوضحت : فيهمّ المملكة وهي تقوم بترجمة تفاصيل وجزئيات رؤيتها الطموح 2030 العمل على التعاون مع كبريات الدول الصناعية في العالم لنقل التقنية اليها وتوطين الصناعة فيها، والصين واحدة من الدول التي أرادت المملكة التعاون معها من خلال عقد المزيد من الشراكات التي من شأنها خدمة تلك الرؤية من جانب، ومن شأنها تحقيق المصالح التي تصب في روافد التنمية المنشودة بين البلدين الصديقين من جانب آخر ،وشراكات التعاون بين المملكة والصين ذات طابع مهم، سواء ما تعلق منها بالاستثمارات الخاصة في عدد من الشركات الصينية العملاقة أو تلك الاستثمارات الطائلة لشركات صينية بالمملكة، فكل تلك التوجهات التعاونية التي تشكلت داخل تلك الاستثمارات تستهدف خدمة الأهداف الطموحة الكبرى للمملكة، نظير ما تتمتع به من أثقال اقتصادية في المنطقة، ونظير ما تتمتع به الصين من مكانة صناعية متقدمة في العالم، فالتعاون المثمر بينهما تعاون سوف يؤدي إلى مزيد من دعم الخطوات النهضوية المنشودة في المجالات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، وسوف تنعكس آثارها الإيجابية على الآماد القصيرة والطويلة.وبينت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أدى بطريقة فاعلة وتلقائية إلى دعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين الصديقين، وزيارة سمو ولي العهد إلى الصين تمثل نقطة جوهرية هامة لدفع مسار الاستثمارات السعودية الصينية إلى آفاق وأبعاد نوعية، سوف تسهم، وفقا للشراكات السائدة والجديدة معا، في دعم تطلعات المملكة لتحقيق رؤيتها المنشودة القائمة في أجزاء رئيسية منها على تجذير الشراكات بينها وبين الدول الصناعية الكبرى في العالم من أجل الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة ووسائل التصنيع المختلفة لتوطينها بالمملكة.واختتمت بالقول : وإزاء ذلك فإن زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- للصين وقيام اتفاقيات شراكات جديدة بينها وبين المملكة سوف تؤدي إلى دعم كافة المشروعات المشتركة بين البلدين لاسيما الصناعية والاقتصادية منها، وسوف تؤدي إلى تصعيد المجالات الاستثمارية بين البلدين الصديقين إلى ما يجب أن تكون عليه من القوة والصلابة والاستمرارية، ومن شأن الزيارة الميمونة أن تعزز مختلف أوجه التعاون بين البلدين وتدعم كافة الأوجه الاستثمارية التي وقعت بين البلدين تحقيقا لأقصى درجات الرخاء والنماء للشعبين ، هي زيارة ناجحة لسموه تضاف إلى سلسلة زياراته الناجحة للعديد من دول العالم لدعم وسائل التعاون بينها وبين المملكة والاستنفادة القصوى من سائر الشراكات التي وقعها سموه مع تلك الدول للارتقاء باقتصاديات المملكة ونهضتها المستقبلية المأمولة.// يتبع //06:02ت م0004