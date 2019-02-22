و كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( رؤية مستقبلية ) : العلاقات بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، هذه حقيقة معروفة للجميع، المملكة عندما تؤكد على علاقاتها الاستراتيجية مع دول العالم فإنها بذلك تفتح آفاقاً جديدة من التعاون المثمر الذي يعود على أطرافها بفوائد جمة على كافة الصعد، فتلك العلاقات لا تقوم على جانب معين دون آخر بل هي مجالات متعددة شاملة لكافة مسارات المنافع المشتركة السياسية.. الاقتصادية.. الثقافية، وحتى الاجتماعية، فأن تكون المملكة شريك استراتيجي لدولة مثل الصين فإن ذلك بالتأكيد سنجني منه فوائد كثيرة كما الصين بكل ما لها من ثقل سياسي واقتصادي ودور محوري في القضايا العالمية كعضو فاعل في المجتمع الدولي من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن.وأوضحت المملكة والصين عضوان في مجموعة العشرين التي تضم أكبر عشرين اقتصاد في العالم فكان لابد أن يكون الجانب الاقتصادي حاضراً في زيارة سمو ولي العهد لبكين والتقائه الرئيس الصيني، فالعلاقات السعودية الصينية قائمة على تبادل اقتصادي كبير حيث تمثل المملكة أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا للعام الـ13 على التوالي، والمملكة أكبر مزود للنفط الخام إلى الصين التي تعد أكبر مستورد للنفط السعودي. والصين هي المقصد الأكبر للاستثمارات الخارجية المباشرة بالنسبة للسعوديين.واختتمت بالقول : كما أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين اللذين دائماً ما يؤكدان حرصهما ورغبتهما في الارتقاء بعلاقاتهما إلى مجالات أوسع وأرحب خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية اللتين تمثلان رؤية مشتركة لعلاقات البلدين المستقبلية.// يتبع //06:02ت م0005