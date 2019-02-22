اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الجمعة 1440/6/17 هـ الموافق 2019/02/22 م واس
طوكيو 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس
أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 46ر89 نقطة ، أو 42ر0% ، ليصل إلى 77ر21374 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 28ر7 نقطة، أو 45ر0% ، ليصل إلى 22ر1606 نقطة.
// انتهى //
06:18ت م
0008