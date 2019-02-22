طوكيو 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسهبطت مركبة فضاء يابانية غير مأهولة هبطت على كويكب يبعد 340 مليون كيلومتر عن الأرض اليوم.و وصلت المركبة "هايابوسا 2" إلى كويكب قطره 900 متر يسمى"ريوجو" قبل الساعة الثامنة صباحًا (2300 مساء الخميس بتوقيت جرينتش)، وفقًا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.وبدأت المركبة رحلة الهبوط على سطح الكويكب حوالي الساعة الواحدة من ظهر الخميس على ارتفاع 20 كيلومترًا.وغادرت المركبة مركز تانيجاشيما للفضاء في جنوب اليابان في ديسمبر 2014 م و وصلت قرب الكويكب في يونيو.وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تعود المركبة في نهاية عام 2020 م بعينات من الكويكب.// انتهى //07:00ت م0009