سياسي / سمو ولي العهد يجتمع مع نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين ويستعرضان العلاقات السعودية الصينية وفرص تطويرها
الجمعة 1440/6/17 هـ الموافق 2019/02/22 م واس
بكين 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع معالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ وذلك في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين صباح اليوم.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين .
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