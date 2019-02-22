بكين 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع معالي نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد هان تشنغ وذلك في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين صباح اليوم.وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين .// يتبع //08:54ت م0013