إسلام آباد 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفض القيادة الباكستانية الاتهامات الهندية لباكستان بالوقوف وراء تنفيذ الهجوم على قافلة عسكرية في الجانب الهندي من إقليم كشمير، وتأكيدها بأن الهجوم تم التخطيط له داخل الهند.واهتمت بتفويض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قيادة القوات المسلحة صلاحية الرد على أي عدوان من جانب الهند.وأشارت إلى إعلان الهند عن وقف مياه الأنهار المشتركة إلى باكستان رداً على ما تصفه الهند بالإرهاب الذي تصدره باكستان إلى أراضيها.وتناقلت قلق المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إزاء استهداف الكشميريين والمسلمين من قبل الهندوس المتطرفين بحجة الانتقام لهجوم كشمير.وأشادت بإعلان القيادة الباكستانية عن فرض الحظر على عدد من التنظيمات في البلاد ضمن الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب الداخلي.وتابعت تطورات الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن سلسلة الأمطار الموسمية في باكستان والسيول الناجمة عنها، حيث لقي أكثر من 20 شخصاً مصرعهم وأصيب العشرات وتشرد المئات.وأشارت إلى موافقة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على إعداد مسودة الإطار الاقتصادي الاستراتيجي بين باكستان وتركيا.كما تابعت تطورات الجهود الجارية لإنجاح عملية السلام الأفغانية من سلسلة المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية.وتناقلت إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل سبعة مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين خلال عمليات عسكرية نفذتها قوات الجيش الأفغاني على معاقل لعناصر مسلحة.وأخبرت في الشأن الإقليمي نجاح الأمن البحريني في القبض على عناصر شبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران.// انتهى //08:55ت م0014