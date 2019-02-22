الطائف 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالطائف يوم الثلاثاء القادم ندوة بعنوان " التأهيل المهني التقني "للمستشار التقني الدكتور جهاد بن فيصل العمري، وذلك بمقر الغرفة.وتناقش الندوة عدداً من المحاور الوظيفية، منها: الشهادات الاحترافية في التوظيف، وكيفية الاستفادة من التدريب الصيفي، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية في الوظائف التقنية.// انتهى //10:09ت م0018