عام / ندوة التأهيل المهني التقني بغرفة الطائف الثلاثاء القادم
الجمعة 1440/6/17 هـ الموافق 2019/02/22 م واس
الطائف 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالطائف يوم الثلاثاء القادم ندوة بعنوان " التأهيل المهني التقني "للمستشار التقني الدكتور جهاد بن فيصل العمري، وذلك بمقر الغرفة.
وتناقش الندوة عدداً من المحاور الوظيفية، منها: الشهادات الاحترافية في التوظيف، وكيفية الاستفادة من التدريب الصيفي، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية في الوظائف التقنية.
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10:09ت م
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