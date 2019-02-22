عام / مرور الطائف ينظم معرض السلامة المرورية "حياتك تهمنا "
الجمعة 1440/6/17 هـ الموافق 2019/02/22 م واس
الطائف 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس
تنظم إدارة مرور محافظة الطائف ممثلة في شعبة السلامة المرورية يوم الاثنين القادم معرض السلامة المرورية التوعوي " حياتك تهمنا " وذلك بمجمع جوري مول.
ويتخلل المعرض الذي تستمر فعالياته خمسة أيام العديد من المناشط والبرامج التوعوية والمحاضرات والأنشطة المسرحية والمسابقات الثقافية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.
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10:14ت م
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