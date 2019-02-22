الطائف 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واستنظم إدارة مرور محافظة الطائف ممثلة في شعبة السلامة المرورية يوم الاثنين القادم معرض السلامة المرورية التوعوي " حياتك تهمنا " وذلك بمجمع جوري مول.ويتخلل المعرض الذي تستمر فعالياته خمسة أيام العديد من المناشط والبرامج التوعوية والمحاضرات والأنشطة المسرحية والمسابقات الثقافية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.// انتهى //10:14ت م0019