الطائف 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة النشاط الطلابي تدريب 60 طالباً من طلابها على فعالية مهاراتي، التي تهدف لتثقيف وتأهيل الطلاب على كيفية التعامل مع الزائر والمعتمر.وقد تم تنفيذ برامج وحقائب تدريبية للطلاب على مدى ثلاثة أيام في عدد من مدارس المحافظة، بحضور المدير التنفيذي للملتقى علي الحليفي ومنسق المبادرة فايز العيلي.يذكر أن فعالية مهاراتي هي إحدى فعاليات تعليم الطائف في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة" في دورته الثالثة.// انتهى //10:30ت م0020