بيروت 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على ما انبثق عن أولى جلسات الحكومة اللبنانية عقب نيل ثقة البرلمان، التي التأمت أمس، وعلى جدول أعمالها أكثر من 100 بند يختص بملفات سياسية واقتصادية واجتماعية.وأشارت إلى حملة الاعتقالات التعسفية التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، أمس، وطالت عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة .وأخبرت, عن مواصلة قوات نظام الأسد خرقها لمناطق تقع ضمن سريان الهدنة الروسية - التركية، في ريفي حماة وإدلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.ولفتت الانتباه إلى تمكن الجيش اليمني أمس، من تحرير، مواقع جديدة من قبضة الانقلابيين الحوثيين بمعقلهم الرئيس بمحافظة صعدة شمال البلاد.وتناقلت صحف لبنان، تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،مساندة الجامعة الكاملة للشعب الفلسطينى وللقيادة الفلسطينية فى نضالهما من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:48ت م0021