القاهرة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الكيني أوهورو كينياتا، وتناولت تعزيز التعاون بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة 30 تلميذًا فلسطينيًا بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على طلبة بمدرسة الخليل في البلدة القديمة.وأشارت في هذا الصدد، إلى المحادثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية وملف المصالحة الوطنية.ونشرت، إعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري سيطرة قوات الجيش على مدينة مرزق جنوب غرب البلاد.وسلطت الضوء على مقتل 10 أشخاص وإصابة أخرين في انفجار قنبلة استهدفت عمال نفط شرق سوريا.وتطرقت مصر في متفرقات أخرى، إلى مقتل 81 شخص إثر حريق التهم مباني سكنية في بنجلاديش.// انتهى //10:51ت م0023