الخرطوم 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تأكيد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، خلال تنويره مجلس الوزراء أمس، حول نتائج زيارة المساعد الخاص للرئيس الأمريكي سيريل سارتر، أن الوفد أكد رغبة أمريكا في المضي بالحوار ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.وعرجت على اتفاق الخرطوم وأديس أبابا على التنسيق لمواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات.وأشارت إلى رصد البرنامج الوطني لنزع الألغام فى اليمن سقوط 45 شخصاً بين قتيل وجريح خلال الأشهر الماضية جراء الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها ميليشيات الحوثي.ونشرت إعلان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أمس ، السيطرة بشكل سلمي على حقل الفيل جنوب غربي البلاد.ونقلت عن مصدر أمني عراقي في محافظة نينوى قوله ، أمس اعتقال 14 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي بينهم ستة قادة جنوبي مدينة الموصل.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى استئناف كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين، أمس، في واشنطن جولة اللحظة الأخيرة في مفاوضاتهما التجارية بغية التوصل إلى اتفاق بعد أشهر من التوتر والتهديدات.//انتهى//11:39ت م0031