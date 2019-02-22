نجران 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واساختتمت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" فرع منطقة نجران، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة، أمس، دورة تدريبية للنساء بعنوان "تعديل السلوك"، أقيمت بمقر الغرفة.وبين المدير التنفيذي للجمعية إيمان آل دويس، أن الدورة التي استمرت يومين، تناولت عدداً من المحاور منها، السلوكيات السلبية مع أساليب مقترحة لتعديلها، والتعرف على نظريات العلاج النفسي، وتصميم عمليات تعديل السلوك، وخطوات تنفيذ تعديل السلوك.//انتهى//11:45ت م0035