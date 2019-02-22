ثم جرى بعد ذلك التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وهي:- اتفاقية التعاون في النقل البحري بين الحكومتين الصينية والسعودية، وقعها عن الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، بينما وقعها عن الجانب الصيني وزير المواصلات السيد لي شياوبنغ.- مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية بشأن دفع المشاريع ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار (المجموعة الثانية)، وقعها عن الجانب السعودي معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح السيد جيهي نينغ.- مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الصينية ووزارة التجارة والاستثمار بالمملكة بشأن تشكيل فريق العمل لتيسير التجارة، وقعها عن الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحربي، وعن الجانب الصيني نائب وزير التجارة السيد تشيان كمينغ.- اتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن تشييد وتجهيز ثلاثة مستشفيات في مدينة يانبيان بمقاطعة جيلين، وقعها عن الجانب السعودي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، فيما وقعها عن الجانب الصيني معالي نائبة وزير المالية السيدة تسو جيايي.- اتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان وباوشينق ولوشان بمقاطعة سيتشوان، وقعها عن الجانب السعودي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، بينما وقعها عن الجانب الصيني معالي نائبة وزير المالية السيدة تسو جيايي.- اتفاقية بين وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقعها عن الجانب السعودي معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب وزير الأمن العام السيد لين روي.// يتبع //12:02ت م0036