- مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الوطنية الصينية للطاقة بشأن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي معالي المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب رئيس الهيئة الوطنية للطاقة السيد لي فانرونغز.- محضر الاجتماع بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية، وقعه عن الجانب السعودي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبد الله القرني، بينما وقعه عن الجانب الصيني نائب وزير الأمن العام السيد لين روي.- مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية بشأن التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، وقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز السويلم، بينما وقعها عن الجانب الصيني رئيس الهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية السيد شن تشانغيوي.- مذكرة تفاهم بشأن المشاركة في الاستثمار في مجموعة مشاريع للطاقة المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة شركة (أكوا باور) محمد أبونيان، بينما وقعها عن الجانب الصيني المدير العام لصندوق طريق الحرير وانغ يانتشي.- اتفاقية تعاون لاستحواذ شركة أرامكو على 9 % من مشروع جي جيانج للبتروكيماويات لإنتاج منتجات تكرير وايثيلين وبار از ايلين (PX)، وقعها عن الجانب السعودي رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، فيما وقعها عن الجانب الصيني عمدة مدينة تشوشان السيد خه تشونغ وي.- اتفاقية بين شركة أرامكو السعودية وشركة شمال الصين الصناعية (نورينكو) وشركة شينتشنغ الاستثمارية لمدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ بشأن تأسيس شركة مشتركة للصناعة الكيميائية الدقيقة وهندسة المواد، وقعها عن الجانب السعودي رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، بينما وقعها عن الجانب الصيني حاكم الحكومة الشعبية لمقاطعة لياونينغ السيد تانغ بيجيون ورئيس مجلس إدارة شركة نورينكو السيد كايهي جيا.// انتهى //12:08ت م0037