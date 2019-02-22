رام الله 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم دعوة رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله، إلى تدخل دولي ضد قرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية.وواكبت نبأ تأكيدات وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ، على إمكانية التوجه إلى المحاكم الدولية، ردًا على قرار إسرائيل بقرصنة أموال المقاصة قبل أيام.وأولت اهتمامًا تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رفض دولة فلسطين المطلق لقرارات الحكومة الإسرائيلية بعدم تجديد تفويض وحدة الوجود الدولي في الخليل (TIPH).ونشرت خبر اقتحام عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.ولفتت الصحف الانتباه إلى أقوال نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ، إن "فرص السلام تتضاءل في ظل العنف والتطرف على كلا الجانبين" مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني الذي عاش تحت الاحتلال لأكثر من 50 عامًا - يحتاج إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى".// انتهى //13:31ت م0043