جنين 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم, مدينة جنين واعتقلت فلسطينيًا من مخيمهًا.وأفادت مصادر محلية في جنين أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد راتب عويس من مخيم جنين، وحطمت محتويات منزله ومنزلي الشقيقين الأسيرين المحررين يحيى وجبريل الزبيدي.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها اشتبكت مع الشبان الفلسطينيين ولم يبلغ عن وقوع إصابات.//انتهى//13:35ت م0044