القاهرة 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأعرب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير خالد الهباس، عن تطلع الجامعة العربية في أن تشكل القمة العربية الأوربية التي تبدأ أعمالها يوم الأحد المقبل بمدينة شرم الشيخ، انطلاقة لتعزيز التعاون العربي الأوربي في ظل الروابط الجغرافية والقواسم المشتركة والمصالح المتبادلة لمواجهة كافة التحديات على الساحتين الاقليمية والدولية.وقال الهباس، في تصريحات له اليوم: " نتطلع أن تكون قمة ناجحة تركز على مناقشة التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، ومحاولة صياغة توافقات ورؤى مشتركة حول هذه التحديات "، مشيرًا إلى وجود تحديات كبيرة على الساحتين الإقليمية والدولية منها قضية الهجرة والإرهاب التي تهم الجانبين العربي والأوربي.وبشأن القضايا السياسية التي يركز عليها الجانب العربي ويوجد بشأنها توافق مع الجانب الأوروبي، أوضح الهباس أن كافة الموضوعات التي تهم المنطقتين العربية والأوروبية مطروحة لتبادل وجهات النظر حولها.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية إلى أن موقف الاتحاد الأوربي من القضية الفلسطينية هو موقف جيد، وإلى حد كبير هو داعم لإيجاد عادل وسلمي وشامل لهذه القضية وفقا للمرجعيات الدولية المتعارف عليها، مبينًا أنها من القضايا التي سيتم التطرق إليها في كلمات القادة.// انتهى //13:46ت م0048