لندن 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الآسيوية إلى الهند وباكستان والصين حيث وصفتها بأنها إثبات أن المملكة العربية السعودية يُنظر لها في آسيا على أنها من أهم وأقوى الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط.وواصلت اهتمامها بآخر تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحادالأوروبي(بريكست)، مبرزةً تأكيد رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إحراز تقدّم في المباحثات التي أجرتها في مقرّ الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، لكنّ اجتماعها برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لم يضمن إبعاد شبح خروج كارثي للمملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.وتناولت الصحف مقتل 67 شخصاً، على الأقل، في حريق شب بضاحية شوكبازار التاريخية القديمة بالعاصمة البنغلاديشية دكا في ليلة الأربعاء الماضي.// انتهى //13:57ت م0050