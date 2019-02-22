الطائف 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسنظمت جمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف مساء أمس ورشة في جوانب التنمية الأسرية شارك فيها 20 متخصصاً في شـؤون الأسـرة.وسلطت الورشة الضوء على جملة من المحاور منها مفهوم الأسرة ومكوناتها ودائرة علاقاتها ، ومفهوم التنمية الأسرية ومجالاتها ، وبرامج التنمية ومراعاة التخصصية للمكونات والشمولية في المجالات ، بالإضافة الى البرامج الإبداعية والمبتكرة التي تحقق أكبر نسبة من معايير النوعية .// انتهى //14:00ت م0052