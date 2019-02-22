اقتصادي / تراجع العملة الأمريكية ينعش أسعار الذهب
الجمعة 1440/6/17 هـ الموافق 2019/02/22 م واس
لندن 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس
صعد سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم مع تعرض الدولار لضغوط جراء حالة التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1325.52 دولار للأونصة في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1328.1 دولار للأونصة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 1472.50 دولار للأونصة, في حين ارتفع البلاتين 0.4 % إلى 822.50 دولار للأونصة.
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